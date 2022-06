PICCHIERI, Grillitsch sarebbe un grandissimo colpo

Il mercato della Fiorentina continua, con la squadra di Italiano che cerca di rafforzare la propria rosa per continuare sull'onda della scorsa stagione, in vista anche degli impegni europei. Mario Picchieri, ex agente di Grillitsch (prima idea per il post-Torreira di Pradè) ha parlato a proposito del centrocampista austriaco. Di seguito le sue parole:

Nel 2017 portò proprio Grillitsch dal Werder Bremen all' Hoffeneim. Nell'ultimo periodo sembrava molto vicino alla Fiorentina ma adesso sembra saltata la trattativa. Cosa ne pensa?

"Lo portai al Hoffenheim perché lo volevano a tutti i costi, ha caratteristiche molto diverse rispetto a Torreira, tecnicamente non è come lui ma è molto fisico e completo. In questi 5 anni è stato importantissimo per loro. E' saltato per questioni economiche da quel che so io, non so se il padre ha fatto richieste molto alte, mi dispiacerebbe molto se non andasse alla Fiorentina, è un ragazzo per bene e un grandissimo professionista, perno della nazionale austriaca. Sarebbe stato un grandissimo colpo, adesso so che è accostato alla Roma, ma personalmente lo vorrei alla Fiorentina. È molto duttile, ha fatto sia il centrale che il mediano che il box to box, il suo ruolo naturale è centrocampista centrale. Oltre a lui un giocatore che consiglio moltissimo è Florian Flick, circa 2 anni fa lo portammo allo Schalke a gennaio quando oramai già retrocesso, ha fatto diverse partite ottime. Chi lo prende oggi fa il colpaccio, assomiglia molto a Goretzka. È 1.91 ma è fortissimo, e anche già stato convocato con la nazionale tedesca, si sentirà parlare molto di lui a breve termine".