PEZZELLA, Si attrezza col tapis roulant ma pensa a..

In questi giorni i giocatori della Fiorentina, come tutti gli altri d'altronde, continuano ad allenarsi in casa sia per mantenersi in forma - come fanno anche in vacanza - ma anche e soprattutto per farsi trovare pronti in caso di ripresa. Così accanto ai programmi e circuiti di lavoro a corpo libero inviati dallo staff viola, molti, vista l'incertezza della durata di questa quarantena imposta dall'emergenza e dalle conseguenti restrizioni, si sono attrezzati in casa propria, ordinando macchinari e diverso materiale da palestra. E In queste ore finalmente è arrivato anche il tapis roulant ordinato da capitan Pezzella. Il difensore viola nella casa di Bagno a Ripoli è lontano dalla moglie Agustina, bloccata prima a New York per lavoro poi rientrata in Argentina, ed anche oggi le ha dedicato un bel pensiero su Instagram per farle capire quanto manca.