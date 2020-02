INDISCREZIONI DI FV IND. FV, ECCO CHI HA AVUTO LA FEBBRE IN SETTIMANA Beppe Iachini ha accennato in conferenza stampa che alcuni giocatori della Fiorentina hanno avuto problemi influenzali durante la settimana. Come raccolto da FirenzeViola.it, i giocatori alle prese con la febbre sono stati Erick Pulgar, Marco... Beppe Iachini ha accennato in conferenza stampa che alcuni giocatori della Fiorentina hanno avuto problemi influenzali durante la settimana. Come raccolto da FirenzeViola.it, i giocatori alle prese con la febbre sono stati Erick Pulgar, Marco... NOTIZIE DI FV FIO-MIL 0-0, GRAN GOL DI IBRA MA IL VAR LO ANNULLA Al 33’ il Milan passa in vantaggio con un grandissimo gol di Ibrahimovic che salta due uomini, supera in piena area Caceres, si presenta a tu per tu con Dragowski e mette in rete sul secondo palo. La punta svedese però aveva toccato la palla con la mano e,... Al 33’ il Milan passa in vantaggio con un grandissimo gol di Ibrahimovic che salta due uomini, supera in piena area Caceres, si presenta a tu per tu con Dragowski e mette in rete sul secondo palo. La punta svedese però aveva toccato la palla con la mano e,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 22 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi