PEZZELLA, Crediamo alla C. America. La Colombia...

German Pezzella, capitano della Fiorentina attualmente in ritiro con l'Argentina in attesa di debuttare in Coppa America, ha parlato in conferenza stampa. Ecco i passaggi più salienti del suo intervento: "Lavoriamo per dare più forza alla squadra, da metà campo in su abbiamo giocatori che possono spaccare la gara in ogni momento. Vogliamo dare tutto perché siamo i primi a crederci, non importa se la gente ci vede come i candidati principali oppure no. Sappiamo quanto conta vincere con questa maglia. Colombia? Hanno giocatori di livello mondiale. Giocano compatti e vengono fuori rapidi con tutti i loro calciatori di grande qualità".