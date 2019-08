PETAGNA, Sarà bello ammirare Ribery dal vivo

Andrea Petagna, attaccante della SPAL, ha parlato a Sky Sport, commentando anche le voci di mercato sul suo conto: "Sono sempre rimasto con la testa alla SPAL, sono contento di essere qui e ricevo tanto affetto. Spero di migliorare rispetto alla stagione passata, poi magari potrò ambire a una squadra più importante. Il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo lottare perché non sarà facile. La Fiorentina ha preso Ribery, un grande giocatore e sarà bello ammirarlo dal vivo. Sono poi contento che Balotelli sia tornato in Italia, per me è un amico".