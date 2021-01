PESSINA, Franchi: mesi di toni accesi. La Fiorentina...

In questi minuti sta andando in scena un incontro, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri fiorentini, tra il Comune di Firenze e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggi sul recupero e la ristrutturazione funzionale dello stadio Artemio Franchi di Firenze, soprattutto per gli aspetti legati alle strutture e alla sicurezza. All'evento è intervenuto Andrea Pessina, sovrintendente SABAP Firenze. Queste le sue parole: "Ringrazio l'ordine degli ingegneri per aver pensato a questo seminario. Queste occasioni nascono da alcuni mesi di confronto abbastanza acceso su quello che è il destino dello stadio Franchi. Una struttura molto complessa che ha una serie di problemi non solo derivanti dalla sua età. Lo Stadio Franchi è a tutti gli effetti un monumento, opera di un personaggio incredibile come Pierluigi Nervi. Siamo contenti di aver scongiurato l'ipotesi della demolizione. Non c'è nessun trionfalismo da parte della soprintendenza, si apre ora un nuovo capitolo dello Stadio Franchi. Dobbiamo riunire le competenze di tutti quanti perché dobbiamo intervenire su una struttura che è ai limiti della sua età, ma è di grandissima bellezza e importanza. Questi mesi ci sono stati toni accesi, sia con i tifosi, e a Fiorentina che dovrà decidere ora quali sono le sue intenzioni. Da parte nostra c'è la piena disponibilità per sedersi ad un tavolo e parlarne. Lo abbiamo già fatto col Comune. Per fare questo abbiamo bisogno anche delle vostre competenze. E' stato chiarita l'importanza di questo stadio per la storia della cultura del '900 in Italia. Spero che l'ottica demolitiva che sembrava destinata a prevalere sia solo un lontano ricordo. ".