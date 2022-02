PERTICONE, A Mou: "Quando si parla di C meglio..."

Mourinho, deluso dalla prestazione della Roma in Coppa Italia, consiglia ai suoi di andare a giocare in C, tacciandoli di essere senza attributi. Ma chi la C la conosce bene per aver giocato in tutti i campionati professionistici, partendo dal Milan fino ad arrivare con tanti trasferimenti all'attuale Cittadella, Romano Perticone, risponde con un tweet al tecnico portoghese per dire che in quella categoria le pxxx citate da Mourinho ci sono: "In C mi hanno sputato in faccia, messo le dita negli occhi, minacciato nei sottopassi. In serie A mai. Quando si parla di serie C meglio rimanere sui valori tecnici, indiscutibilmente differenti".

