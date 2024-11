PERIN, Gran lavoro di Palladino. Serie A appassionante

Ospite all'evento di beneficenza 'Save the date' dedicato alla lotta contro il diabete di tipo 1, il portiere della Juventus Mattia Perin ha parlato ai microfoni di SkySport dell'attuale Serie A, elogiando anche la Fiorentina di Raffaele Palladino: "C'è una bella bagarre. Stando all'interno e vedendo come lavoriamo, per qualità e non solo quantità, mi aspettavo che ce la saremmo giocata con chiunque. È un momento di crescita per tutti, stiamo costruendo qualcosa di nuovo e dobbiamo metabolizzare un cambiamento. Ci sono zone grigie, ma sono proprio quei momenti che, affrontati in modo giusto, ti fanno uscire più forte come collettivo. Noi siamo pronti a tutti, a metterci in gioco ed avere chissà anche un periodo no, dal quale sono sicuro usciremo più forti. Potevamo fare anche meglio, ma siamo contenti".

Il campionato sarà combattuto così fino in fondo? Si aspettava la Fiorentina lassù?

"Sì, conosco bene Palladino per quanto fatto a Monza, ma non credevo crescesse così in fretta. Sta facendo un ottimo lavoro. Sarebbe bello se fosse così, sarebbe un segnale per il campionato italiano e un invito a vederlo. Sarebbe bello se si proseguisse così, il calcio è competizione e non vediamo l'ora".