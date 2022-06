PERCASSI, Carnesecchi, offerta Lazio non adeguata

L’amministratore delegato dell'Atalanta, Luca Percassi, in occasione della conferenza stampa del rinnovo della partnership con il colosso bergamasco dei salumi e insaccati, il gruppo Beretta, ha fatto il punto anche su alcuni giocatori che interessano da vicino anche la Fiorentina, ovvero il portiere Carnesecchi (di proprietà proprio dei nerazzurri) e Pinamonti, cercato in passato dai viola. Ecco le sue parole: "Noi abbiamo già una rosa completa, siamo coperti in ogni ruolo ma vogliamo migliorare e sappiamo quello che vogliamo fare, poi vedremo cosa si riesce a fare. Ederson? Ci sono ancora dei dettagli importanti… nei prossimi giorni sapremo qualcosa in più. Pinamonti? È un profilo interessante. Ci stiamo lavorando, vedremo. Carnesecchi? La Lazio è interessata e ha presentato un’offerta che non abbiano ritenuto adeguata".