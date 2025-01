Per sbloccare Zaniolo serve Maldini all'Atalanta, le parole dell'agente

Negli ultimi giorni di mercato la Fiorentina sembra essere tornata con forza su un obiettivo già sondato in estate, Nicolò Zaniolo. I viola hanno già trovato l'accordo con l'Atalanta, squadra in cui il calciatore è attualmente in prestito, e con il Galatasaray, club detentore del cartellino dell'ex Roma. Non solo, tutto fatto anche con il calciatore e il suo entourage. Per la fumata bianca della trattativa insomma sembrerebbe mancare solo l'arrivo a Bergamo del suo sostituto. Visto anche l'infortunio di Lookman l'Atalanta non vorrebbe privarsi di Zaniolo senza avere un nuovo attaccante in rosa.

I dirigenti nerazzurri hanno messo nel mirino Daniel Maldini del Monza anche se oggi il suo agente Giuseppe Riso ha sottolineato che il suo arrivo a Bergamo non è ancora fatto. Queste le sue parole ai microfoni dei media presenti, tra cui Tuttomercatoweb.com, direttamente dalla sede dell'Inter dove si era recato per trattare i rinnovi di due suoi giovani assistiti come De Pieri e Lavelli: "No, non abbiamo chiuso”.