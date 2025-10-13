Peluso, collaboratore di Palladino: "Siamo pronti. Stiamo studiando tanto"

Federico Peluso, collaboratore tecnico di Raffaele Palladino anche a Firenze, ha parlato a Sportitalia del momento del tecnico e del suo staff: "Per chi ama questo mestiere rimanere fermi è sempre difficile, quindi siamo vogliosi di ripartire, abbiamo tanta voglia. Parlo a nome di Palladino, lo sento tutti i giorni, ma anche come staff, sta e stiamo studiando molto sfruttando questo tempo per crescere. Vediamo tante partite e impariamo una nuova lingua che in questo momento è fondamentale per rapportarsi sia con le proprietà che spesso sono straniere, e sia coi giocatori.

Stiamo approfittando di questo momento di pausa per crescere, siamo speranzosi di rientrare presto in pista. Siamo in "panchina", pronti a entrare”