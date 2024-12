PELLISSIER, Viola bella gatta da pelare per il Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Aurelio Bracco

L'ex attaccante Sergio Pellissier ha parlato a tuttocagliari.net della gara tra Fiorentina e Cagliari di domenica. Queste le sue parole: "La Fiorentina sarà una bella gatta da pelare: come la Dea occupa le primissime posizioni in classifica e, va riconosciuto, gioca un ottimo calcio. Insomma, sia i toscani che i lombardi saranno ostacoli molto duri da superare per il Cagliari, anche perché sono due squadre che tendono a imporre il proprio gioco e, come si suol dire, a ‘fare la partita’. Sempre con in testa l’idea di vincere, a prescindere dall’avversario che incontrano.

Non saprei dire cosa potrebbero fare i rossoblù per raccogliere dei punti nelle prossime due settimane. Certamente dovranno fare gruppo e lottare ferocemente su ogni pallone. E poi un elemento chiave sarà il cinismo in fase offensiva: Atalanta e Fiorentina costruiscono tante azioni da gol, ma concedono anche qualcosa dalla cintola in giù. Ecco, il Cagliari - oltre a fare grande attenzione in difesa - dovrà sfruttare chirurgicamente tutte le opportunità che gli verranno concesse".