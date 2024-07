PELLEGATTI, Milan, adesso riprendi Bonaventura

FirenzeViola.it

Giacomo Bonaventura da ieri è un calciatore senza squadra: questo dopo essere arrivato a scadenza del contratto con la Fiorentina, che saluta dopo quattro anni. Per quanto dimostrato però in queste ultime stagioni, Jack - 35 anni ad agosto - fa gola comunque a diversi club e potrebbe essere l'occasione di mercato per molti. Del suo futuro ha parlato sul proprio canale YouTube Carlo Pelegatti, noto giornalista di fede milanista, che ha proposto proprio Bonaventura (al Milan dal 2014 al 2020) come cavallo di ritorno a parametro zero: "Questa è una mia idea, forse un po' romantica e vecchia, ma credo che per completare la rosa l'ideale sarebbe un giocaotre italiano che in questo momento è libero.

Io un pensiero a Bonaventura lo farei, è milanista e lo riporterei volentieri a casa, anche perché ha dimostrato di essere ancora forte. Penso che tornerebbe con entusiasmo e che chiederebbe uno stipendio abbordabile".