PELLEGATTI, Gattuso non ha appeal per top-player

Carlo Pellegatti, giornalista da anni vicino ai temi di casa-Milan, ha parlato quest'oggi di Gennaro Gattuso, conosciuto prima da calciatore e poi da allenatore dei rossoneri: "Per Gattuso questa è una nuova sfida: riparte dalla Fiorentina per la grande stima del presidente Commisso ma penso che serva una campagna acquisti migliore. Da fuori, non capisco questa difficoltà nel non riuscire ad arrivare nella tabella di sinistra. Gattuso deve lavorare per capire quale sia il male di base di questa squadra. Serve una campagna acquisti intelligente magari con qualche prestito, stravolgere la rosa e fare tabula rasa non credo sia possibile vista la situazione economica. Non so se Gattuso abbia già un appeal tale da convincere giocatori di spessore a venire a Firenze. Poi si dovrà risolvere la questione Vlahovic, anche lì ci dovrà essere un confronto"