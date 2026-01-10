Pedullà su Baldanzi: "La Fiorentina alza il pressing. Contatti in mattinata"

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, sarebbe in aumento il pressing da parte della Fiorentina su Tommaso Baldanzi, attaccante attualmente in forza alla Roma. I viola, che hanno inserito l'ex Empoli in cima alla lista dei desideri per la trequarti in questa sessione invernale di calciomercato, avrebbero avuto in mattinata ulteriori contatti con il club giallorosso per questo profilo. Da monitorare dunque con forte attenzione questa vicenda.