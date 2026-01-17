Pedullà ricorda Commisso: "Ciao Rocco, 'fratello' calabrese: non ti dimenticherò"

di Redazione FV

Anche il noto giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, con un post pubblicato sui suoi social, ha voluto ricordare Rocco Commisso nel giorno della sua improvvisa scomparsa: "Ciao Rocco, “fratello” calabrese: mi hai voluto bene e mai potrò dimenticare rip ♥️" ha scritto il noto volto tv di Sportitalia, che con Commisso condivideva i natali nella regione Calabria.

