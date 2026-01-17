Pedullà ricorda Commisso: "Ciao Rocco, 'fratello' calabrese: non ti dimenticherò"
Anche il noto giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, con un post pubblicato sui suoi social, ha voluto ricordare Rocco Commisso nel giorno della sua improvvisa scomparsa: "Ciao Rocco, “fratello” calabrese: mi hai voluto bene e mai potrò dimenticare rip ♥️" ha scritto il noto volto tv di Sportitalia, che con Commisso condivideva i natali nella regione Calabria.
Ecco la foto:
