PEDULLÀ, Rasmussen bloccato per giugno. Ora...

Queste le parole dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà sulle prossime mosse dei viola nel corso della finestra invernale: "Su Rasmussen la Fiorentina ha una corsia preferenziale: è quasi un giocatore bloccato dai viola per giugno, alla luce di un rapporto tra i club sempre più solido. Magari nei prossimi giorni ci sarà il via libera per mandare Vlahovic all’Empoli. Un centrocampista a gennaio? La ricerca va avanti, continuano i sondaggi di Corvino aspettando qualche uscita e le decisioni del Napoli su Rog e Diawara. Almeno un altro acquisto ci sarà per la Fiorentina a gennaio, oltre al portiere di riserva quando sarà piazzato Dragowski, più probabile all’estero che in Italia".