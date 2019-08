Arrivano conferme sull'interesse della Fiorentina per Pedro (Leggi qui). Secondo quanto riportato Sky infatti, il club viola presto potrebbe fare un'offerta alla Fluminense per il talento brasiliano: la Flu valuta il giocatore 15 milioni di euro, l'idea è quella di prenderlo in prestito con obbligo di riscatto, ma al momento l'operazione è legata alla possibile uscita di Simeone.