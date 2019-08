PEDRO, Anche il Bordeaux sul giocatore brasiliano

Pedro è un obiettivo viola, come ha confermato anche Daniele Pradè ieri, e dal Brasile parlano di una trattativa tra viola e Fluminense per l'attaccante. Ma netflu.com afferma che un altro club europeo, il Bordeaux di Sousa e Macia, è pronto a presentare un'offerta non appena cederà Kamano al Torino. L'interesse del club transalpino per Pedro tra l'altro è vecchio: risale addirittura a prima dell'infortunio quando aveva offerto 8.5 milioni di euro. Questa volta invece si parla di una cifra tra i 12 e i 15 milioni.