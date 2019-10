PARTITA LEGGENDE, Italia-Germania 3-3. Toni in gol

E' finita 3-3 la partita Germania-Italia Legends. Nel primo tempo i padroni di casa sono passati due volte prima con Odonkor e poi con Klinsmann, ma gli azzurri non si sono fatti attendere e hanno pareggiato i conti prima con l'ex bomber viola Luca Toni su assist di Totti e poi ancora con lo stesso ex capitano della Roma. Nella ripresa, dopo una girandola di cambi che ha anche abbassato la qualità della sfida, l'Italia è passata per la prima volta in vantaggio con Tommasi su assist di un altro ex viola come Fiore. Nel finale è però arrivato il gol del definitivo pari da parte di Wollscheid. Di seguito il tabellino della sfida:

GERMANIA-ITALIA 3-3

Marcatori: Odonkor (G), Klinsmann (G), Toni (I), Totti (I), Tommasi (I), Wollscheid (G).

Germania

Weidenfeller; Wollscheid, Buchwald, Nowothny, Berthold; Odonkor, Frings, Rehmer, Asamoah; Zickler, Klinsmann. A disposizione: Brautigam, Schulz, Helmer, Trochowski, Kirsten, Neuville, Gaudino. Allenatore: Vogts

Italia

Peruzzi; Zambrotta, Vierchowod, Cannavaro, Grosso; Gattuso, Pirlo, Perotta; Conti, Totti, Toni. A disposizione: Amelia, Panucci, Balzaretti, Di Livio, Ravanelli, Torricelli, Di Biagio, Giannichedda, Tommasi, Fiore, Zaccardo, Ambrosini, Schillaci. Allenatore: Cabrini.