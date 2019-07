PARMA, In ritiro anche Laurini. Gervinho...

Il Parma domani andrà in ritiro e tra i 25 calciatori convocati da Roberto D’Aversa per il ritiro estivo di Prato allo Stelvio c'è anche Vincent Laurini che deve essere però ancora ufficializzato in accordo con la Fiorentina, come d'altronde Sepe con il Napoli. Gervinho invece, a causa di un lutto famigliare e d’accordo con la Società, si aggregherà ai compagni nei prossimi giorni. Anche Kucka arriverà solo il 13 ma per gli impegni della Nazionale (è lo stesso club che lo specifica per tutti e 4). I crociati, infatti, prepareranno la stagione in Val Venosta da domani e fino al 21 luglio 2019. Ecco la lista dei convocati

Portieri: Corvi, Dini, Frattali, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Gazzola, Iacoponi, Laurini, Minelli;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Grassi*, Kasa, Kucka, Machin, Munari, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Baraye, Brunori Sandri, Ceravolo, Gervinho, Siligardi, Sprocati.