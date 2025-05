Parisi: "Destra o sinistra non fa differenza. Dobbiamo credere all'Europa"

L'esterno della Fiorentina Fabiano Parisi si è espresso così ai microfoni ufficiali del club viola al termine di Roma-Fiorentina 1-0: "C'è tanto rammarico. Ce l'abbiamo messa tutta e non meritavamo la sconfitta. Ci prendiamo la prestazione contro una squadra forte. La prestazione è stata ottima anche se poi un episodio ha condizionato la partita. Giovedì ci aspetta una sfida importantissima".

La sua prestazione a destra?

"Per emergenza mi metto a disposizione dei compagni e del mister. A destra o a sinistra per me non fa differenza. Tutti hanno fatto una grande gara. Ci è mancato il gol, è stato bravo Svilar. Noi siamo consapevoli della prestazione e pensiamo a giovedì".

L'ha aiutata il fatto che Angelinho rientrava sul destro?

"In quel ruolo difensivamente devo essere più attento. So di essere rapido nei primi passi e posso essere pericoloso spontantadomi il pallone sul sinistro. Sono a disposizione del mister non fa differenza per me giocare a destra o a sinistra. Adesso andiamo avanti, la classifica è corta e non possiamo mollare in questo periodo".

Si può credere ancora all'Europa tramite il campionato?

"Si deve credere perché la Fiorentina merita di stare in Europa. Siamo forti e dobbiamo ottenere un posto in Europa".

Che settimana sarà verso il Betis?

"Affrontiamo una squadra forte, hanno giocatori importanti. Sappiamo però dove possiamo fargli del male. In settimana analizzeremo i dettagli. E' una gara da dentro fuori e noi ce la metteremo tutta per passare il turno".

Quanto sarà importante il Franchi?

"Il Franchi ci darà una grande mano. Là c'è stata una bella atmosfera ma a Firenze sarà un inferno".