Con un messaggio condiviso attraverso il proprio account Twitter, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha comunicato la decisione del Comune per ricordare Narciso Parigi. "Per dare modo a tutti di salutare Narciso Parigi per un’ultima volta, allestiremo la camera ardente nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio. Sarà aperta domani dalle 10 alle 19" le parole scritte dal sindaco.