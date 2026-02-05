Ds del Venezia: "Nicolussi a Firenze non ha avuto modo di esprimersi al suo livello trovando poca continuità"

Il direttore sportivo e General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, nella conferenza stampa di oggi ha parlato di Nicolussi Caviglia passato dalla Fiorentina al Parma. Ecco le sue dichiarazioni: "Un pensiero particolare va a Nicolussi Caviglia, un nostro patrimonio tecnico ed economico. A Firenze, in una prima parte di stagione complicata, non ha avuto modo di esprimersi al suo livello trovando poca continuità, e la scelta di trasferirsi al Parma è nata proprio dalla volontà di dargli spazio per tornare ai livelli che aveva mostrato lo scorso anno con la nostra maglia. In caso di permanenza in Serie A può essere riscattato dal Parma".