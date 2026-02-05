Antenucci: "Kean ha doti fisiche e tecniche, spero ritrovi fiducia"

Mirko Antenucci è intervenuto a Tmw Radio dove ha parlato anche delle parole di Paratici su Kean: "C'è l'aspetto di squadra, quanto crea e quante possibilità ti dà di finalizzare, poi un aspetto mentale, che in un attaccante è predominante. Ci sono momenti in cui entra tutto, in altri in cui non è così. Spero ritrovi fiducia perchè ha grandi doti fisiche e tecniche".