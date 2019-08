PAPARESTA, Castrovilli? Lo voleva la Juve. VAR...

Il dirigente ed ex arbitro, Gianluca Paparesta, ha parlato degli errori nonostante il VAR: "Qualche anno fa sarebbero stati tollerati, ma con il VAR si pensa che non se ne possano commettere più. Ci sono nuove regole, ci sta che all'inizio ci sono un po' di complicazioni. Il fallo di mano per esempio va ricollocato e riconsiderato. Non c'è più il requisito della volontarietà, ma ci si basa sulla posizione delle braccia. L'obiettivo era quello di non lasciare spazio all'interpretazione umana, ma non è stato raggiunto al momento. Rizzoli è una garanzia, la guida dell'AIA è ottima. A livello internazionale ci sono Rosetti in UEFA e Collina alla FIFA, quindi significa che la classe arbitrale italiana è quella che deve essere seguita. L'episodio Mertens-Castrovilli a Firenze? Grave, non capisco come non sia stato richiamato l'arbitro dal VAR. Castrovilli ha tolto il piede per evitare ogni contatto, è Mertens che lo ha cercato. Castrovilli? Quando ero presidente a Bari, lui era in Primavera. Avevamo in mente per lui un percorso di crescita all'interno di un club di A. Inizialmente era stato solo prestato alla Fiorentina per fare il torneo di Viareggio: non era stato ceduto. Poi ho dovuto lasciare la società a maggio e chi mi ha succeduto lo ha venduto immediatamente. Ricordo benissimo che era richiesto della Juventus e di altri club italiani importanti. Sapevo però che il settore giovanile dei viola sarebbe stata una garanzia per un ragazzo".