Paolo Tramezzani ai titoli di coda con l'AEL Limassol

Paolo Tramezzani ai titoli di coda con l'AEL LimassolFirenzeViola.it
Oggi alle 18:44News
Il tecnico italiano Paolo Tramezzani è arrivato ai titoli di coda con l''attuale squadra, la cipriota AEL Limassol. Il club ha infatti ufficializzato una decisione importante per quanto riguarda la panchina. Dopo un incontro con Tramezzani, infatti, le due parti hanno concordato che l’allenatore resterà temporaneamente lontano dalle sedute di allenamento. La scelta è legata alle trattative in corso per la risoluzione consensuale del contratto, che potrebbero portare presto alla separazione definitiva. Fatale la sconfitta con l'Omonia Nicosia per 5-0 in un percorso che ha visto una sola vittoria. 