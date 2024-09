PANCARO, Lazio non meritava di perdere. Palladino...

FirenzeViola.it

In esclusiva per i microfoni di TMW, Giuseppe Pancaro ha parlato dei temi caldi derivanti dall'ultima giornata di Serie A.

Un suo giudizio sulla Lazio di Baroni e sulla Fiorentina di Palladino, a prescindere dal successo viola di ieri?

"E' stata una bellissima partita, la Lazio non meritava assolutamente di perdere. Penso che Baroni stia facendo un ottimo lavoro, almeno per questo inizio di stagione. Ha trovato subito la quadratura del cerchio, sta sfruttando al massimo quelle che sono le potenzialità della squadra. Palladino sta avendo qualche difficoltà in più, ma la Fiorentina è una buonissima squadra e quando si cambia allenatore, con nuove metodologie, serve sempre un po' di tempo. Ma ripeto, la Fiorentina è un'ottima squadra".