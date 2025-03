Panathinaikos-Fiorentina 3-2, rivivi le emozioni del match qui con gli highlights

La Fiorentina perde ad Atene con il Panathinaikos per 3-2. La squadra di Palladino torna a Firenze sconfitta e tutto si deciderà nella gara di ritorno. Dopo un primo tempo ricco di emozioni, il secondo tempo si trasforma in un incubo per la Fiorentina, che non riesce a replicare l’intensità della prima frazione. Il Panathinaikos, al contrario, riparte con grande energia trovando il gol del definitivo 3-2, che sfrutta una disattenzione della difesa viola per battere Terracciano. Rivivi le emozioni del match qui con gli highlights: