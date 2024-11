PALLADINO, Racconta: "Con Sossio Aruta ci sentiamo"

FirenzeViola.it

Amicizia particolare per l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino. Nell'intervista pubblicata sul quotidiano nazionale de La Repubblica, l'ex giocatore di Genoa e Juventus ha raccontato come è stato scoperto: "Era il 2001, segnai al volo di sinistro al Flaminio contro la Lodigiani, c’erano tanti osservatori in tribuna. L’assist me lo aveva fatto Sossio Aruta. Ci sentiamo ancora".

Come ha imparato l'arte dell'equilibrio?

"Da calciatore. Non leggevo le critiche, evitavo i complimenti. Adesso sbircio la rassegna stampa ma con l’esperienza gestisco meglio le emozioni. L’equilibrio è la mia forza e lo trasmetto alla squadra che riflette l’animo dell’allenatore".