PALLADINO, Quarta giocatore duttile. E su Pongracic...

Intervistato ai microfoni di SkySport, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato del match di Conference League, calcio d'inizio alle 21:00, contro il Pafos. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla posizione di Martinez Quarta: "Quarta è molto intelligente. E' duttile e sa giocare a calcio. Può fare sia il difensore che il centrocampista. A lui piace e mi ha dato disponibilità. Stasera gioca in questa posizione perché puo fare bene in entrambe le fasi. Al di là del singolo oggi mi interessa una prestazione da squadra perché affrontiamo una formazione forte. Hanno sempre vinto in trasferta e sono temibili. Dobbiamo essere pronti sotto tutti gli aspetti".

Cosa si aspetta dal Pafos?

"In Conference affrontiamo squadre che si difendono basse e che vanno in transizione. Questa è anche la forza del Pafos, sono intensi e giocano di ripartenza. L'abbiamo preparata ma bisogna essere bravi, dipende dal nostro atteggiamento. Oggi mi interessa la partenza perché tante volte siamo partiti leggeri in Conference League".

Come sta Pongracic?

"Pongracic sta bene ma deve recuperare minutaggio. Oggi occasione per mettere benzina nelle gambe".