PALLADINO (SKY), Due aspetti positivi. Mandragora..

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro i gallesi del The New Saints. Queste le sue parole: “È stata una bella risposta da parte dei ragazzi, che si sono applicati facendo una buona partita. Giocare con queste squadre non è semplice perché stanno strette e chiudono tutte le linee di passaggio. Abbiamo creato tante occasioni, nel primo tempo non siamo riusciti a sbloccarla, ma nella ripresa abbiamo dato più ampiezza. La squadra ha fatto una buona prestazione e mi porto dietro due aspetti postitivi: il fatto che mi posso affidare a tutti e che anche oggi non abbiamo preso gol".

Ha parlato con Adli al cambio.

“Abbiamo un grande rapporto. È un ragazzo sensibile ma allo stesso tempo è un leader. Oggi ha dimostrato il suo valore ma può crescere ancora perché gli manca minutaglie. Ma oggi hanno fatto tutti una buona prestazione: anche Parisi, Ikoné e Beltran. Ho avuto ottime risposte".

È l’anno della svolta per Kean?

“Sta dimostrando il suo valore che è grande, dal punto di vista tecnico e umano: è un grande professionista e un ragazzo straordinario. Si sta sacrificando dal primo giorno per questa maglia. Può essere ancora più concreto in area: è l’ultimo step che gli manca. Ma come lui tutti gli attaccanti oggi hanno fatto una grande prestazione. Voglio ringraziare anche Biraghi e Moreno, il primo giocava fuori ruolo e il secondo non aveva mai giocato

Come sta Mandragora?

“Purtroppo non ho avuto buone sensazioni. Mi ha detto che ha sentito qualcosa al ginocchio ma prima di fare diagnosi aspettiamo domani. Speriamo non sia nulla di grave".

In sua assenza può dare leadership Adli?

“La Fiorentina ha bisogno di tanti leader, perché siamo un gruppo nuovo. Quando ci sono cambiamenti, l’unione di squadra viene con il tempo. Pian piano stiamo crescendo anche da questo punto di vista: io vedo il gruppo molto coeso”.