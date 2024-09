PALLADINO, Abbiamo lavorato bene. Gud pronto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai media ufficiali alla vigilia della gara con la Lazio (al Franchi, domani alle 12.30). Queste le sue parole, sulla settimana di lavoro: "E' stato importante avere tutta la settimana piena, i giocatori hanno avuto più tempo per stare insieme, conoscersi e lavorare su tanti dettagli. Ho visto tanti miglioramenti"

Cosa ha portato la presenza di Commisso? Il presidente ha portato energia positiva e carisma, per noi è fondamentale abverlo al nostro fianco, è stato bello averlo accanto questa settimana e vogliamo dargli una soddisfazione domani come ai tifosi e alla città

Quali sono le difficoltà contro la Lazio? "Le difficoltà derivano dal fatto di incontrare una squadra che in questo momento è in salute, viene da un risultato positivo ed è allenata bene da un tecnico che conosco e che stimo. Ha delle individualità pericolose davanti, anche se ti può concedere qualcosa dietro. Abbiamo lavorato tanto su tutti questi aspetti e siamo pronti a fare una grande prestazione".

Gudmundsson è pronto per la convocazione? "Albert è pronto per la convocazione, siamo tutti felici, lui per primo perché è rientrato in gruppo questa settimana ed ha retto bene anche perché viene da un periodo di inattività ed ha avuto qualche intoppo fisico ma adesso sta bene ed ha lavorato bene. Ha portato energia positiva al gruppo e non vediamo l'ora di vederlo in campo".

Che effetto le fa il Franchi e i tifosi? "La nostra curva ci manca, è penalizzante senza la Fiesole ma i tifosi sono sempre al nostro fianco, anche a Bergamo. E noi sentiamo questa energia positiva e ci tengono tanto per questa maglia perciò anche noi dobbiamo dare tutto per la maglia e vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. E quale miglior occasione farlo già domani".