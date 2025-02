Pagliuca torna su Inter-Fiorentina: "Basta rigorini, mano di Darmian grida vendetta: scherziamo?"

vedi letture

In questi giorni non si placano le polemiche sui tanti errori arbitrali dell'ultimo turno di Serie A e non solo, con la Fiorentina penalizzata a San Siro contro l'Inter dal gol subito su angolo, nonostante il pallone fosse uscito vistosamente prima. Poi però ci sono state discussioni anche il rigore fischiato a favore dei viola per tocco di mano di Darmian, poi trasformato da Mandragora. Di questo ha parlato Gianluca Pagliuca, grande ex portiere, a Repubblica.it: "Eravamo meglio con le mani e nelle uscite, mentre oggi se la cavano di più con i piedi. Ma soprattutto si trovano di fronte attaccanti che pensano a buttarsi a terra.

Ecco, su questo interverrei subito: basta rigorini. E falli di mano come quello fischiato a Darmian in Inter-Fiorentina gridano vendetta. Ma scherziamo? Il rigore dev’essere un momento eccezionale, la punizione estrema".