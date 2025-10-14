Pagliari: "Sorpreso da questo inizio della Fiorentina, ma sono convinto che ne verrà fuori"

vedi letture

L'agente Silvio Pagliari ha parlato a margine del convegno "Il mercato e lo scouting internazionale. Dal settore giovanile alla prima squadra" organizzato dalla BSP Football Agency. Queste le sue parole raccolte da TMW.

Sorpreso di questo inizio della Fiorentina? "Son sorpreso perché conosco Pioli e Pradé. Sanno fare il loro mestiere e hanno fatto una buona squadra. Potevi pensare che la Fiorentina avesse questi problemi in fase realizzativa con Piccoli, Dzeko, Kean, Gudmundsson? Significa che Pioli deve trovare un po' la quadra ma sono convinto che, se tutti hanno pazienza, la Fiorentina ne verrà fuori".