PAGANIN, Se la Juve cede Vlahovic occhio a Osimhen

Durante 90° Minuto il giornalista RAI Paolo Paganin ha parlato di un possibile addio nel 2025 di Dusan Vlahovic dalla Juventus e della clamorosa ipotesi di sostituirlo con Victor Osimhen: "Vlahovic rispetto ad altri attaccanti del campionato italiano, tipo Lautaro Martinez o come l'Osimhen del Napoli, non è a quel livello, la Juventus non ha una prima punta di grande livello. Ci sono due nomi per l'attacco della Juventus. Uno è David, il centravanti del Lille, canadese, quindi c'è anche lo slot degli extracomunitari, va a scadenza nel 2025.

L'altro è Osimhen, perché è vero che ha la clausola, ma i rapporti tra Osimhen, il procuratore di Osimhen e Giuntoli sono molto forti, quindi attenzione perché questa estate potrebbe esserci il clamoroso ritorno".