PACI, Viola non è più una sorpresa. Conference...

Il comico fiorentino Alessandro Paci (che sbarcherà negli Usa con il suo film che coinvolgerà i tifosi del Violaclub di New York), in un'intervista rilasciata a Il Tirreno ha commentato così la Fiorentina: "Non può più essere considerata una sorpresa: è forte e già la passata stagione venire a giocare al Franchi non è stato uno scherzo per nessuno. I viola devono confermare quanto fatto, puntando anche a qualcosa di più. La Conference League? Secondo me arriveremo lontano. E poi non si può essere "signori pessimisti". Lo era un mio amico: lo chiamavamo così, ci smontava sempre qualunque cosa proponessimo. Ecco perché ai giocatori io dico: divertitevi, che se lo fate voi, di riflesso, sarà bellissimo anche per noi sugli spalti.