P.MARI, Sul difensore spagnolo piomba il Monza

Dato anche come possibile opzione per la difesa della Fiorentina in caso di partenza di Nikola Milenkovic, Pablo Mari finisce nel mirino del Monza. Quella brianzola è senza dubbio la società più attiva in Italia sul mercato e adesso, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l'ad Adriano Galliani sembra stia lavorando per il colpo pesante in difesa ed è in trattativa per prendere dall'Arsenal il difensore che nella scorsa stagione si è messo in mostra (in prestito) all'Udinese. Il ventottenne di Almussafes, Spagna, è in uscita dai Gunners e dopo l'esperienza in Friuli può ripartire presto dall'Italia, alla corte di Giovanni Stroppa.