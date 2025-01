P. MARI, Il saluto al Monza: "E' stato un onore"

FirenzeViola.it

Ufficializzato nelle scorse ore dalla Fiorentina, Pablo Marì sui social ha mandato un saluto alla sua ex squadra, il Monza: "Grazie di cuore Monza per avermi fatto sentire a casa in questi anni - ha scritto -Indossare questa maglia è stato un onore, porterò sempre con me i ricordi e le emozioni che abbiamo vissuto insieme. Grazie ai miei compagni, allo staff e ai tifosi per tutto il supporto ed il grande affetto. Per sempre Biancorosso".

Pablo Marì era arrivato al Monza nel 2022, dall'Arsenal, dopo sei mesi all'Udinese. Dopo due stagioni e mezza, la nuova avventura alla Fiorentina.