OSVALDO, DDR-Boca? A me resero la vita difficile

Osvaldo è tornato in Argentina dopo un lungo periodo in Italia e la vacanza in Finlandia con la nuova fidanzata, la ballerina conosciuta a Ballando con le stelle, Veera Kinnunen. In Argentina è andato subito a vedere la partita del Boca Juniors dove era spettatore anche il neo acquisto Daniele De Rossi, suo ex compagno alla Roma e nella Nazionale. Su di lui Osvaldo ha detto: "Con Daniele abbiamo parlato spesso di Boca e sono felice che lui realizzi il suo sogno. Spero faccia bene e che non gli rendano la vita impossibile come a me". Poi però ha aggiunto "Il calcio mi ha bruciato la testa per questo non voglio tornare indietro ma quando torno alla Bombonera...sono felice e appena tornato sono venuto a vedere il Boca contro la squadra in cui ho iniziato, l'Huracán (da dove lo prese l'Atalanta, ndr)".