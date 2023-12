ORSI, Se Chiesa e Vlahovic si svegliano fanno male

FirenzeViola.it

© foto di Stefano Principi

L'ex portiere Nando Orsi, oggi seconda voce di Sky per Frosinone-Torino, ha speso qualche parola sulla lotta scudetto, citando anche i due ex Viola Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "Secondo me è una lotta a due ormai, tra Inter e Juventus. La Juve gioca bene in determinate zone del campo: fase difensiva meravigliosa, reparti compatti, se Chiesa e Vlahovic si svegliano fanno male. Io penso che se la giocheranno queste due".