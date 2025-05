Venezia-Fiorentina, viola in laguna senza Kean: davanti Gud e Beltran

L'unica nota lieta di aver giocato giovedì in Conference League, seppure il risultato finale abbia portato la Fiorentina all'eliminazione dalla competizione, sta nel fatto di giocare di lunedì il campionato. La Fiorentina scenderà in campo oggi al Penzo di Venezia contro i lagunari, consapevole dei risultati ottenuti dalle dirette rivali (quasi tutte la Roma giocherà in serata) per la corsa europea. In caso di successo infatti i gigliati sarebbero sicuri di tornare al settimo posto superando il Bologna. Come sottolineato dal Corriere Fiorentino, i viola hanno ancora l'occasione di migliorare il piazzamento della scorsa stagione. In campionato mancano ancora tre gare e ci sono tanti scontri diretti, a partire dalla prossima giornata in cui si sfideranno Fiorentina-Bologna e Roma-Milan.

Per partire al meglio in questo rush finale la formazione di Palladino non dovrà fallire il primo appuntamento, oggi pomeriggio alle 18:30 contro il Venezia. Al Penzo i viola dovranno essere bravi a sopperire all'assenza di due elementi importanti come Kean, non ha recuperato dal fastidio muscolare emerso nelle ultime battute del match contro il Betis, e Cataldi, ancora fuori per il risentimento accusato a Siviglia. Davanti,complice anche la squalifica di Zaniolo, ci saranno Gudmundsson e Beltran. In mezzo al campo invece Palladino ha qualche dubbio in più. La regia dovrebbe tornare nei piedi di Mandragora, vista anche la risposta non eccellente di Adli giovedì sera, mentre come mezzali in pole ci sono Fagioli e Richardson.