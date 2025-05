Gudmundsson, conferma sì o no: tre gare decisive per il futuro

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica (Firenze) si concentra sulla figura di Albert Gudmundsson. Complici le assenze, rispettivamente per infortunio e squalifica, di Kean e Zaniolo , toccherà proprio all'islandese, in coppia con Beltran, guidare l'attacco gigliato questo pomeriggio a Venezia verso una vittoria dal sapore europeo. Non solo, tre grandi prestazioni in questo finale di stagione, magari pure con qualche gol, potrebbero essere decisive per il riscatto dell'ex Genoa da parte dei viola. La stagione del numero 10 è stata molto altalenante, a partire dall'avvio, frenato a causa di un problema al polpaccio risalente al ritiro estivo vissuto con i liguri. Dopo i gol contro Lazio e Milan che lanciarono i ragazzi di Palladino verso gli 8 successi di fila, Gudmundsson si infortunò di nuovo contro il Lecce. Un inverno alla ricerca della miglior condizione poi la primavera con le reti in rapida successione contro Napoli, Panathinaikos e Juventus.

Nelle ultime 10 poi l'islandese è rimasto di nuovo a secco. Dopo i due passi falsi, in entrambe le sfide non è stato protagonista, contro il Real Betis, questo pomeriggio al Penzo Gudmundsson ha un'altra chance per mettersi in mostra. L'ex Genoa è in prestito oneroso a 8 milioni più diritto di riscatto a 17 più altri 3 di bonus. Se fino a qualche settimana fa la decisione sul riscatto era legata più all’esito del processo per cattiva condotta sessuale, adesso qualche dubbio in più è presente anche riguardo alle valutazioni di campo. Tre buone prestazioni e una Fiorentina in Europa potrebbero però portare via qualsiasi indecisione.