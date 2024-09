ORLANDO, Viola in confusione. A Palladino serve tempo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

A commentare i temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Fiorentina con la "pareggite". Che succede?

"Chi può cambiare le cose è solo l'allenatore. C'è tanta confusione, siamo all'inizio e serve tempo al tecnico per far capire ai calciatori il suo gioco ma regna una confusione incredibile. Non si riesce a capire che idea abbia e chieda ai suoi. Gioca con una difesa a tre e mette Biraghi che non può fare quel ruolo, gli hanno fatto un ottimo mercato con gli ultimi colpi, arriverà Gudmundsson e Colpani ha paura ora. Se la Fiorentina non dovesse far bene è tutta colpa dell'allenatore, perchéha a disposizione una squadra da quinto-settimo posto".