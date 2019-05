ORLANDINI, Vedo una squadra vuota, senza attributi

L’ex viola Andrea Orlandini ha parlato così della Fiorentina: “Contro il Genoa ha due risultati favorevoli su tre. La squadra non mi fa impazzire ma il fatto che non rendano come dovrebbero è dovuto alla troppa pressione. Del mercato ci sarà tempo di parlare, adesso devono dare tutto in campo contro il Genoa. In queste sei partite ho visto una squadra vuota e senza gli attributi”.