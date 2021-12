ORLANDINI, Ai viola serve un giocatore come Draxler

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex calciatore della Fiorentina Andrea Orlandini ha detto la sua sulla stagione dei viola e sulle possibilità che ci possono essere sul mercato. Ecco alcune sue dichiarazioni: "La Fiorentina deve prendere un grande centrocampista. Ikonè mi dicono sia un buon giocatore però così si chiude la strada a Callejon e soprattutto a Sottil. In ogni caso ok il tridente ma serve un centrocampista forte per andare in Europa".

Torreira è stato comunque determinante...

"Sì ma non basta perchè Duncan è andato abbastanza bene, meno male che torna Castrovilli e Bonaventura sta facendo ottime cose".

Che centrocampista serve allora?

"Uno che giochi a tutto campo. L'ideale sarebbe Draxler del PSG: potrebbero cederlo darlo e con lui, magari in prestito, la Fiorentina farebbe un gran salto di qualità".

E come vice Vlahovic?

"Non prenderei assolutamente Borja Mayoral. Non mi piace, servono giocatori importanti come Scamacca o Belotti".