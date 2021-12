ORDINE, Lite Barone-Marotta per scadenza stipendi

Il giornalista de Il Giornale Francesco Ordine ha spiegato tramite il proprio profilo Twitter l'origine del battibecco a margine dell'Assemblea della Lega Serie A tra il dg viola Joe Barone e l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta. "Entro il 16 febbraio 2022 scadono i termini per il pagamento degli stipendi di fine anno 2021 - spiega Ordine - La Figc ha chiesto: volete una proroga? La Serie A, incalzata dalla Fiorentina, ha votato no. Chi paga in ritardo verrà penalizzato. Di qui il battibecco Barone-Marotta".

