OPEN VAR, La spiegazione del rigore di Sommer su Nzola

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Durante lo speciale Open VAR in onda su DAZN, in cui gli arbitri spiegano gli episodi del turno precedente, è stata la volta del rigore assegnato alla Fiorentina contro l'Inter per fallo di Sommer su Nzola. All'inizio l'arbitro Aureliano non fischia nulla, poi il VAR gli chiede di attendere. La valutazione del VAR è: "La sfioricchia, arrivano insieme. È più rigore che no. Mi serve una camera per capire chi arriva prima... È molto contestuale. Pugno in faccia. Ti invito ad un possibile OFR per possibile rigore per la Fiorentina".

L'arbitro a quel punto va a vedere l'episodio nei monitor e dopo pochi secondi valuta: "Bene. Ammonizione portiere". Dagli studi DAZN l'ex arbitro Damato ha spiegato: "La revisione è stata molto accurata da parte del VAR perché come dinamica non è di quelle più facili da valutare. Perché c'è il portiere che prende il pallone ma è importante la parola contestuale. Prende anche il volto dell'attaccante. Prendere prima il pallone non è un salvacondotto per tutto: Sommer ha comunque commesso un fallo imprudente. Il volto di Nzola viene colpito in maniera contemporanea addirittura con un pugno in faccia".