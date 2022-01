ONOFRI, Vlahovic top: Piatek non regge paragone

L'ex giocatore ed oggi commentatore televisivo Claudio Onofri, da sempre profondo conoscitore delle vicende del Genoa, ha parlato a pochi giorni dalla sfida tra la Fiorentina e i rossoblù. Ecco alcune delle sue parole: "Vlahovic? E' un fenomeno, lo dico di getto, Corvino di calcio ne capisce eccome. Vlahovic ha caratteristiche che pochissimi sviluppano alla sua età. E' bello anche da vedersi mentre tratta il pallone. Piatek non regge il paragone con Vlahovic, ma ho notato quando è arrivato al Genoa che quando lui era al limite dell'area in mezzo secondo se la spostava e tirava fortissimo all'incrocio. Italiano? Lo vedevo a La Spezia, come Gasperini è uno che lascia il segno nella testa di chi allena. Poi i moduli sono diversi. Credo che ancora adesso debba migliorare la fase difensiva, ancora le sue linee non accompagnano bene".