OLYMPIACOS, Maxi rissa a Berlino con i tifosi del Panathinaikos

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ulteriore episodio da annotare che coinvolge gli ultras greci e episodi di violenza. Nonostante il contesto iniziale non sia Atene, ma piuttosto Berlino, e lo sport coinvolto sia il basket anziché il calcio, si sono verificati scontri tra le tifoserie del Panathinaikos e dell'Olympiacos. Secondo quanto riportato dalla Bild, sabato sera intorno alle 23, dopo una partita della Final Four di EuroLega si è verificata una massiccia rissa tra le due fazioni presso la stazione S-Bahn alla fermata Prenzlauer Allee.

Dodici persone sono rimaste ferite in questi scontri, con undici trasportate in ospedale e una addirittura in pericolo di vita. Le prime informazioni indicano che si tratti di uno scontro tra tifosi. Un altro attacco ai danni dei sostenitori del Panathinaikos è avvenuto nello stesso periodo, vicino all'hotel Mercure, dove i tifosi della squadra bianco-verde stavano festeggiando la vittoria della squadra di calcio in Coppa di Grecia. Mentre rientravano in hotel, sono stati aggrediti dai rivali dell'Olympiacos. La tensione tra due delle squadre della capitale greca è dunque in aumento in vista anche della finale di Conference League.